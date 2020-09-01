Eğitim Sen, İzmir'de Covid-19 vakası çıkan 9 okulun adını açıkladı

01 Eylül 2020 Salı, 11:07

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Sen’in 80’in üzerinde okulda koronavirüs vakası görüldüğünü açıklamasına ‘dedikodu’ diyerek yalanlamıştı. Eğitim Sen İzmir Şube Başkanları, Bakan Selçuk'a ‘dedikodu değil, gerçek’ diyerek tepki gösterdi.

Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Necip Vardal, basın açıklaması öncesinde bir hatırlatma yaparak, “Öğretmenler hakkınız ödenmez noktasından, bir yük olarak görülmeye başlandığı bir noktaya geldi. Geçmişte de, ‘Cami avlusunda ağzını açmış yem bekleyen güvercin olduk, bir dönem yata yata maaş alanlar olduk, bir dönem de akıllı tahtalar öğretmenleri duman etti. Şimdi de bir yük olduk. MEB tarafından hep böyle olduk” dedi. Eğitim Sen İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Özcan Çetin ise, öğretmenlerin yüz yüze seminerlere gelmeye başladıkları dönemde korona virüse yakalandıklarını söyleyerek, il, ilçe ve okul müdürlerinin birbiri arasında iletişim kopukluğu olduğunu gördüklerinin altını çizdi. Özcan, “Son dönemlerde ipin ucu kaçtı. Her şey kendiliğinden geçen bir süreç yaşıyoruz” diye konuştu.

Eğitim Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Veysel Beyazadam, MEB’in okulların açılması konusunda hazırlıksız olduğunu gösterdiğini ve bu konuda ayrıntılı bir planlama yapmadıklarını söyleyerek, ‘Okullarda bulunmanın yarattığı sağlık riskleri ile baş etmek tek tek eğitim emekçilerine ve öğrencilere bırakılmış durumda” ifadelerini kullandı. Beyazadam, okullardan vaka haberleri geldiğini yineleyerek, İzmir’de vaka bulunan 9 okulun ismini açıkladı.



