Eğitim Sen Samsun Şube Başkanı Arzu Topaloğlu: ‘Sınıfları seyreltin, atama yapın’

Okulların 15 Şubat’ta kademeli olarak yüz yüze eğitime başlaması gündemde. Eğitim Sen Samsun Şube Başkanı Arzu Topaloğlu, yüz yüze eğitimin aşı takvimine göre yapılmasını vurgularken, "Sınıfların seyreltilmesi ve bunun için ek atama yapılması" gerektiğini söyledi.

Cemil Ciğerim
28 Ocak 2021 Perşembe, 06:00
Eğitim Sen Samsun Şube Başkanı Arzu Topaloğlu: ‘Sınıfları seyreltin, atama yapın’
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Eğitim Sen Samsun Şube Başkanı Arzu Topaloğlu, okullarda yüz yüze eğitime geçilmeden önce önlemlerin alınmasını ve yüz yüze eğitimin aşı takvimine göre planlanması gerektiğini söyledi. 

Topaloğlu konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında “Israrla vurguladığımız, sınıfların seyreltilmesi ve bunun için ek atama yapılması, eğitim kurumlarının temizlik altyapılarının düzenlenmesi, öğrencilerin servis ve beslenme sorunlarının pandemi koşullarına uygun bir şekilde planlanması yapılmadan eğitim kurumlarını açmaya çalışmak ileride telafisi imkânsız sonuçlara yol açacaktır” dedi.


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