Eğitim-Sen'den Nakşibendilere yakın vakfa dava

27 Mart 2021 Cumartesi, 12:51

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), Nakşibendi tarikatı İskenderpaşa cemaatine yakın Server Yaşam Vakfı tarafından düzenlenecek ve 18 Ocak-5 Haziran tarihlerine yayılan “9. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması” etkinliğini, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün resmi yazısı ile duyurmuştu. Yarışma için 81 ilde proje ortağı olarak belirlenen sivil toplum kuruluşlarının adları da okulların yaptığı duyurularda yer almıştı.

Eğitim-Sen Milli Eğitim Bakanlığı'nın tarikatların taşeronu gibi hareket ettiğini belirterek yarışmanın iptali için Danıştay'a dava açtı.

Eğitim-Sen'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından Server Yaşam Vakfı'nın 18.01.2021-05.06.2021 tarihleri arasında Türkiye genelinde tüm resmi/özel ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik, '9. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması' kapsamında faaliyet yürütmesine izin verilmiştir.

Sendikamız, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün yetkisini aşan, öğrenci ve velilerinin kişisel verilerini Server Vakfı ortağı 81 dernek ve yurtdışında ilgili kurumlarca paylaşılmasını öngören, öğretmenlere görevleri dışında sorumluluk ve iş yükleyen, Milli Eğitim Temel Kanunu'na aykırı şartnamenin iptali ve yürütülmesinin durdurulması talebiyle Danıştay'a dava açmıştır.

Eğitim Sen, dernek ve vakıfların Bakanlık veya milli eğitim müdürlüklerinin taşeronu gibi kullanılmasına karşı hukuksal mücadelesini yürütecektir."



