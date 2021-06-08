Ehliyetsiz sürücü hayat kararttı
Gülten Güneş, İstanbul Avcılar’da 2016 yılında ehliyetsiz sürücü Sezer Baran yönetimindeki bir kargo şirketine ait aracın çarpması sonucu engelli kaldı. Sürücü Sezer Baran’a ertelemeli 5 yıl hapis cezası verilmesine tepki gösteren Güneş, manevi tazminat davası açtı. Güneş, yürüttüğü adalet mücadelesinin duyulması için Change.org’da imza kampanyası başlattı.
İstanbul Avcılar’da iş görüşmesine gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra bir kargo şirketine ait olduğu öğrenilen aracın çarpması sonucu yüzde 14 engelli kalan Gülten Güneş’in adalet mücadelesi halen devam ediyor.
Ehliyetsiz sürücü Sezer Baran’ın polise verdiği ifadesinde “Kargo şirketinde işçi olarak çalışıyorum. Benim sürücü belgem yoktur, ancak sürücü kursuna gitmekteyim” dediği öğrenildi.
İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI
Küçükçekmece 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi, kargo aracını kullanan sürücünün ‘asli kusurlu’ olduğunu, yaralanan Gülten Güneş’in ise olaya ilişkin ‘kusursuz’ olduğunu kaydederek rapor hazırladı. Bu rapora karşın mahkeme sanık Sezer Baran hakkında ertelemeli 5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın 717.90 TL’si yargılama, 14 TL’si tebligat gideri olmak üzere toplam 731 lira 90 kuruşu ödemesine hükmetti. Güneş, sanık hakkında verilen ertelemeli 5 yıl hapis cezasına tepki göstererek, manevi tazminat davası açtı. Güneş, 10 Haziran günü görülecek manevi tazminat davasına destek olunması için Change.org’da imza kampanyası başlattı.
'ÖDÜL GİBİ CEZA VERİLDİ'
Cumhuriyet’e konuşan Güneş, kaza sonrası çalışamadığı için emeklilik hakkını kaybettiğini vurgulayarak, “Kaza sonrası yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle çalışamadım. O yüzden de 2016 yılından beri sigortasızım. Bu yıl emekli olacaktım ancak 2016'tan bu yana eksik olan primlerim nedeniyle emekli olamadım. Kafam da kocaman bir şişlikle geziyorum. Aynaya her baktığımda moralim bozuluyor. Belimdeki çatlaktan dolayı uyuyamıyorum, oturamıyorum. Yıllarca süren davaya sanık Sezer Baran bir kere bile gelmedi. Mahkeme heyeti, görgü tanıklarını dinlemedi. Sanık Sezer Baran'a ödül gibi ceza verildi. Kargo şirketi ise ehliyetsiz sürücü çalıştırdığı için ceza almadı” diye konuştu.
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