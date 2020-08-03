Ekoloji Birliği, Karadeniz’deki tahribatı raporladı

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

Ekoloji Birliği, haziran ayı “Ekolojik Tahribat Raporu”nu yayımladı. Raporda Türkiye’de ekolojik talanın devam ettiği belirtildi, Karadeniz Bölgesi’ndeki “Ekolojik Tahribat” sıralandı.

- Artvin’in Arhavi İlçesi’ndeki Kamilet Vadisi’nde HES çalışmaları nedeniyle dereler çamur akıyor.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yaylası’na otel ve 1700 araçlık kapalı otopark inşa edeceklerini açıkladı.

- Artvin Şavşat’ta muhtarlıklara gönderilen yazıya göre, TOKİ 50 başvuru ile köylerdeki yaylalara toplu konut yapacak.

- Trabzon’daki Uzungöl’de “Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi”nin 1. etabı için 30 Haziran’da ihaleye çıkıldı.

- Cumhurbaşkanlığı, Rize, Eskişehir ve Kütahya’da yapılacak olan hidroelektrik (HES) ve rüzgâr enerjisi santralı (RES) için acele kamulaştırma kararı aldı.

- Zonguldak’ta “Filyos Vadisi Projesi” kapsamında bölgeye büyük bir liman, demiryolu hatları, petrokimya tesisleri, termik santrallar ve kömür depolama tesisleri gibi işletmeler açılması planlanıyor.

DİBİNİ GÖRDÜK

- Gümüşhane’deki 12 bin yıllık Dipsiz Göl, yasal izinle yapılan define kazısı sonucu yok olmuştu. Gölü yeniden canlandırma çalışmalarıyla borularla su getirilmişti. Bölgede havanın soğumasıyla Dipsiz Göl’ün yüzeyi de buz tuttu. Havaların ısınmasıyla kar eridiğinde ise gölün su tutmadığı görüldü.

- Rize’nin Ardeşen ilçesi Işıklı Taşbaşı, Şenyurt bölgesinin balık çiftlikleri adı altında yağmaya açılmasına karşı halk “denizler halkındır” diyerek imza kampanyası başlattı.

ÇÖP İSYANI

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, tatil için ilçeye gelenlerin, plaja şişe, çöp ve izmaritleri atmasına tepki gösterdi. Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Yetişkin, “Doğaya saygısı olmayanlar Seferihisar’a gelmesin” dedi.

‘TUZ’ PEMBE

Tuz Gölü’nün Aksaray - Ankara karayolu yakınlarındaki bölümünde su pembeye dönüştü. Algler, sıcaklığın ve tuzluluğun arttığı yaz dönemlerinde kırmızı renkli beta-karoten madde üreterek güneş ışınlarının zararlı etkilerinden kendisini koruyor. Sıcaklık azalınca veya yağmurlu dönem başlayınca göl tekrar eski haline kavuşuyor. Gölün bu doğal güzelliği ise Kurban Bayramı nedeniyle memleketlerine veya tatil beldelerine gidenlerin ilgi odağı oldu.