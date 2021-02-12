Ekonomik nedenler yüzünden 1,5 yaşındaki çocuğunu komşuya bırakıp intihar eden çiftin ardından AKP'ye tepki yağdı
İstanbul Zeytinburnu'nda henüz 1,5 yaşlarında bir çocukları bulunan genç anne ve babanın çocuklarını komşuya bırakarak intihar ettiği bildirildi. İntiharın ekonomik sebepler olduğu öğrenilirken iktidara tepki yağdı.
İstanbul Zeytinburnu'nda henüz 1,5 yaşlarında bir çocukları bulunan genç anne ve babanın çocuklarını komşuya bırakarak intihar ettiği bildirildi. İntiharın ekonomik sebepler olduğu öğrenilirken iktidara tepki yağdı. Çocuğa komşuları sahip çıkarken anne ve baba toprağa verilmek üzere memleketleri Batman'a uğurlandı.
Zeytinburnu'nda oturan Elvan Demir, dün akşam saatlerinde ablasına uğrayarak, eşi Enver Demir'in rahatsız olduğunu, bu nedenle hastaneye gideceklerini söyleyerek 1,5 yaşındaki kızını emanet etti. Ancak gecenin ilerleyen saatlerine rağmen kız kardeşinden haber alamayan ve telefonlarına cevap alamayan ablası, ağlamaya başlayan çocuğu da yanına alarak kardeşinin evine gitti. Ancak kapı açılmadı. Çocuğu komşulara bırakarak arayışını sürdüren aile, ev sahibinden aldıkları anahtarla eve girdiklerinde çifti ölü halde buldu.
Türkiye’deki sarsıcı gerçekleri ortaya koyan acı olayın basında yer bulmasının ardından siyasilerden ve yurttaşlardan iktidara tepki yağdı.
İşte tepkilerden bazıları:
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