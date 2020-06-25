Ekrem İmamoğlu'na 'teşekkür' yağdı

25 Haziran 2020 Perşembe, 22:12

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Fatih Sultan Mehmet portresinin özel bir müzede sergileneceğini, alımın ise İBB'nin 'koleksiyon edinim bütçesinden' karşılanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca da, "Bu portreyi bir işadamı olarak satın almak ve Devletimize kazandırmayı çok ama çok isterdim. Tebrik ediyorum" dedi.

Sosyal medya üzerinden tablonun müzayede satın alındığını duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na mesajlardan bazıları şöyle:

-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Tebrikler başkanım

-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: İstanbul'a da bu yakışırdı. Düşünen ve gerçekleştirenlere İzmir'den teşekkürler.

-CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: İstanbul'un fatihi, Fatih Sultan Mehmet'in anısına, tarihine ve ecdadına sahip çıkan Ekrem İmamoğlu başkanımızı tebrik ediyoruz. Tablo ait olduğu topraklara, evine getirildi.

-CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: İstanbul’a da bu yakışırdı.. Teşekkürler Ekrem İmamoğlu.

-Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca: Bu portreyi bir işadamı olarak Satın almak ve Devletimize kazandırmayı çok ama çok isterdim. Tebrik ediyorum.

-Datça Belediyesi: Biz de isterdik İBB’nin izinden gidip Dali'nin iki Afrodit tablosunu Knidos'a götürmeyi ama her biri yıllık bütçemizmiş.

İmamoğlu'na iktidar kanadından, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca'dan da kutlama geldi. Karaca, "Bu portreyi bir işadamı olarak Satın almak ve Devletimize kazandırmayı çok ama çok isterdim. Tebrik ediyorum" dedi.

Ayrıca, tablonun İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındığını sosyal medya üzerinden duyuran Başkan İmamoğlu’nun gönderisi çok sayıda siyasetçi, sanatçı tarafından paylaşıldı.