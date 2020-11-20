Ekrem İmamoğlu'nun ifadesinin detayları ortaya çıktı

20 Kasım 2020 Cuma, 07:10

Ekrem İmamoğlu'nun İçişleri Bakanlığı'na verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı

Gazeteci Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün İçişleri Bakanlığı'na verdiği yazılı ifadeyi açıkladı.

Barış Yarkadaş'ın "Kanal İstanbul bir devlet değil, hükümet politikasıdır. Devletin değil AKP'nin politikasıdır" diyen İmamoğlu'nun yazılı ifadesini anlattığı konuşması şöyle:

"Ekrem İmamoğlu'nun yasal süreye göre ifadesi vermesi için süre yarın doluyor. Ancak Ekrem İmamoğlu bugün İçişleri Bakanlığı müfettişlerine yazılı ifadesini gönderdi. Ekrem İmamoğlu yazılı savunmasında 5993 sayısı Belediye Kanunu'nun kendisine verdiği yetkileri hatırlatıyor. "5993 sayısı kanunun 38. maddesinin A bendine göre benim görevim belediye halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için önlem almaktır" diyor.

Ekrem İmamoğlu'nun yazılı ifadesinin detayları şöyle:

EKREM İMAMOĞLU: "YÖNETMELİĞE GÖRE AFİŞ ASABİLİRİM"

"Aynı kanunun 14. maddesinde belediye kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun önem taşıyan mekanlarını ve işlevlerini korur" diyor. Yani diyor ki "Ben Kanal İstanbul'un bu kentin tabiat varlıklarını bozacağına inanıyorum. Aynı zamanda görevim gereği de bunlara karşı yurttaşı uyarıyorum. Benim üst geçide, alt geçide, değişik yerlere afiş asma yetkim var. Bu afiş asma yetkim de 5216 sayısı kanunla bana verilmiştir. Ve bu kanun uyarınca da bir yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmeliğe göre de adı geçen yerlere afiş asabilirim" diyor. Bu idare açısından.

Ekrem İmamoğlu savunmasına şöyle başlıyor: "Kanan İstanbul bir devlet değil, hükümet politikasıdır. Devletin değil AKP'nin politikasıdır"

"KANAL İSTANBUL PROJESİNE DAVA DA AÇTIM!"

"Ben 20 Aralık 2019 tarihinde İBB Başkanı olarak Kanal İstanbul protokolünden çekildim. Belediye olarak bundan çekildik. İdare olarak siz bugüne kadar buna itiraz etmediniz. Bu protokolü bozmamızı mahkemeye götürmediniz! Herhangi bir itirazınız olmadığı için de bu kesinleşmiştir.

Bu protokolden çekilmekle kalmadım. Aynı zamanda Kanal İstanbul projesinin durdurulması için gittim dava da açtım."

"HALKI BİLGİLENDİRME GÖREVİMİ YERİNE GETİRDİM"

"Hukuk devleti ilkelerinden biri de belirliliktir. İdarenin tek yanlı işlem yapma üstünlüğüne karşı Anayasamız bireylere bilgi edinme, dinlenilme ve savunma hakkı vermiştir. Ben de bu doğrultuda Kanal İstanbul'un çevreye, doğaya, kente zarar vereceğini... Sadece İstanbul'u değil, bütün Türkiye'yi etkileyeceğini düşündüğüm için. Halkı bilgilendirme görevimi yerine getirdim. Benim bu bilgilendirme görevim Anayasa ile güvence altına alınmıştır."

"Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bir anket düzenledik. Bu ankete 606 bin 317 kişi katıldı. Ankete katılanların yüzde 64.2'si bu projeye karşı çıktı. O yüzden bu ortaya konulan projenin bir devlet projesi değil, hükümet projesi olduğuna inanıyorum. Devlet politikası örneğin; Başka bir ülkenin içişlerine karışmamaktır. Biz milli güvenliğe aykırı bir tutum içine girersek. Bu devletin egemenlik yetkisine halel getirir. Ama Kanal İstanbul bu kapsamda değil. Zaten bu proje AKP'nin 2023 seçim vaatlerinin arasındadır, çılgın proje olarak tanımlanmıştır. Hükümetin bir partinin seçim vaadidir. O yüzden bu soruşturmanın doğru olmadığını ve üzerime atfedilen suçları işlemedim."