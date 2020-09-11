Elazığ’da ABD’nin Marshall ile gönderdiği yağlarda metal bulundu
Elazığ depreminin ardından bir okulun çatı katında ABD’nin 50 yıl önce gönderdiği yağların ağır metal içerdiği tespit edildi. Yağların bir kısmında bitkisel, bir kısmının süt yağı harici hayvansal yağlar içerdiği ortaya kondu.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde bulunan Öğretmen Abdullah Lütfü İlkokulu, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar aldı. Bunun üzerine tahliyesine başlanan okulun çatısı söküldüğü sırada belediye çalışanları tarafından 81 teneke yağ bulundu. 1960 yılında yapımı tamamlanan okulda bulunan yağ kutularıyla ilgili yapılan ilk araştırmalar sonucunda yağın, ABD'nin hibe ettiği ürünlerden biri olduğu belirlendi.
Sputnik’te yer alan habere göre, İlçe Belediye Başkanı Ali Uslu, 81 kutu yağı analiz yapılması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim etti. Teslim edilen yağlar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından analiz edildi. Analiz sonucunda, "Bitkisel ve hayvansal olduğu belirlenen yağların ağır metal (kurşun) yönünden uygun olmadığı tespit edilmiştir" raporu çıktı.
METAL VE KURŞUN YÖNÜNDEN UYGUN DEĞİL
Konu hakkında bilgi veren Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, " Bulunan yağlar Marshall yardım olarak halk arasında bilinen devletin kayıtlarında da bulunan ABD’den gelen yağlardı. Biz bunları İl Tarım müdürlüğüne gönderdik. Akabinde bakanlıktan analiz raporları yapılıp gönderildi. Temmuz’un 10’unda yapılan analiz raporuna göre, yağlarda herhangi bir sıkıntı olmadığı ancak ağır metal bulunduğu şeklinde bir rapor ulaştı. Yapılan analizlerin değerlendirilmesinde, bir kısmının bitkisel yağ olduğu, bir kısmının süt yağı harici yağ ihtiva eden hayvansal yağlar olduğu ve yağların ağır metal (kurşun) yönünden uygun olmadığı tespit edilmiştir’ denildi. Anlaşın şu ki 50 sene boyuna yağlar çatıda kaldığından ve kutuların metal yapıldığından dolayı bu şekilde bir kurşun tespit edilmiş. Bunun dışından bir tespitte bulunmamışlar” dedi.
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