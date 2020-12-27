Akdeniz'de Dalaman açıklarında 4,2'lik deprem
Akdeniz'de Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında saat 10.13'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Elazığ’daki 5.3’lük depremin ardından Muğla’nın Dalaman ilçesinde de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.13'te Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
6,72 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Dalaman'a 16,87 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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