Elektrikli BMW iX3 yüksek performans

05 Nisan 2021 Pazartesi, 02:50

WLTP kriterlerine göre 459 kilometrelik menziliyle dikkat çeken BMW iX3, yüksek performans ve verimliliği bir arada sunan beşinci nesil eDrive teknolojisiyle BMW’nin tamamen elektrikli mevcut modellerinden yüzde 30 daha fazla güç üretiyor. Geliştirmeler neticesinde 286 beygir maksimum güç üreten elektrikli motor otomobili 0’dan 100 kilometre hıza 6.8 saniyede ulaştırıyor. Yeni BMW iX3, hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikada yaklaşık 100 kilometrelik bir menzile kavuşurken yalnızca 34 dakikada pillerini yüzde 80 oranında şarj ediyor.

Yeni BMW iX3 zengin donanımlarıyla da rakiplerinden ayrışıyor. Adaptif LED Farlar, Otomatik Klima, Isıtmalı Ön Koltuklar, Akustik Koruma, Otomatik Açılır Bagaj Kapağı, Panoramik Cam Tavan, BMW Live Cockpit Professional, Sürüş Asistanı Professional, Akıllı Telefon Arayüzü, Kablosuz Şarj/Bağlantı Sistemi, Park Asistanı Plus, Harman/Kardon Ses Sistemi ve BMW IconicSounds Electric gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.

Elektromobiliteye olan yatırımlarını hız kesmeden devam ettireceklerini söyleyen Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Geçmiş yıllarda olduğu gibi markalarımızın elektrikli modellerinin tamamını ülkemizde sunmayı hedefliyoruz. Karbon salımının düşürülmesiyle gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için üzerimize düşenin fazlasını gerçekleştirmek arzusundayız. Bu çerçevede BMW Group ile birlikte Yeni BMW iX3’ün başlangıç fiyatı üzerinde yoğun çalışmalar yaptık. Spor Aktivite Aracı segmentinin tamamen elektrikli ilk örneklerinden olan Yeni BMW iX3’ü Türkiye’deki yeni vergi düzenlemelerine rağmen pazara en uygun fiyatlarla ulaştırıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.