Elmalı Barajında doluluk oranı yüzde 63.85’e çıktı
İstanbul’un barajlarında doluluk oranlarında artış devam ediyor. İstanbul barajlarında genel doluluk oranı yüzde 56.20 seviyesine ulaşırken, Anadolu yakasında önemli su kaynaklarından biri olan Elmalı Barajı’nda ise su seviyesi yüzde 63.85’e yükseldi. Doluluk oranı yükselen Elmalı barajı havadan görüntülendi.
İstanbul’da kurak geçen yaz aylarının ardından beklenen kar yağışı sonrası barajlardaki su seviyesi de artmaya başladı. İstanbul barajlarında geçtiğimiz Aralık ayında doluluk oranı yüzde 20 seviyesindeyken 2021 Şubat ayında bu oran yüzde 56.20 seviyesine ulaştı. Yağmur ve Kar yağışı sonrası barajlarında artan doluluk oranından Elmalı Barajı’da nasibini aldı.
Anadolu yakasında önemli su kaynaklarından biri olan Elmalı barajında 2020 Aralık ayından doluluk oranı yüzde 20 seviyelerine düşerken, kar ve yağmur yağışlarının ardından 2021 yılı Şubat ayının sonunda bu seviye yüzde 63.85 seviyelerine ulaştı. Ayrıca kuraklık nedeniyle yosun patlamasının yaşandığı barajda, yeşil tabakanın ise bir miktar çekildiği görüldü. Su seviyesinin yükseldiği Elmalı barajı havadan görüntülendi.
En Çok Okunan Haberler
- Prof. Ceyhan: Trollerin kuyruğuna basıldı!
- CHP'den istifa eden Teoman Sancar'dan ilk açıklama
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Suç duyurusu ortaya çıktı
- CHP'li vekil, partisinden istifa etti
- FETÖ geçmişi ortaya çıktı
- Katarlı yayıncıdan Fenerbahçelileri kızdıran görüntü!
- “Lebalep batırdınız bizi”
- Perinçek'e MHP'yi çok kızdıran soru
- Bakan Selçuk'tan sınav açıklaması
Video Haberler
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kanlı infazın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
- Erdoğan balık aldı... 'Aynı balıktan tekrar istiyorum'
- AKP teşkilatında at binip, ok atan Recep Tayyip dönemi
- Otomobiliyle su kanalına uçtu
- Yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler
- 4 kadına cinsel tacizde bulundu!
- Kılıçdaroğlu'ndan peçete göndermesi
- İstanbul'da skandal görüntülere ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Prof. Ceyhan: Trollerin kuyruğuna basıldı!
- CHP'den istifa eden Teoman Sancar'dan ilk açıklama
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Suç duyurusu ortaya çıktı
- CHP'li vekil, partisinden istifa etti
- FETÖ geçmişi ortaya çıktı
- Katarlı yayıncıdan Fenerbahçelileri kızdıran görüntü!
- “Lebalep batırdınız bizi”
- Perinçek'e MHP'yi çok kızdıran soru
- Bakan Selçuk'tan sınav açıklaması