Elon Musk 1 günde 15 milyar dolar kaybetti

23 Şubat 2021 Salı, 09:21

Elon Musk, Tesla hisselerinde Pazartesi günü yaşanan düşüş sonrasında 15,2 milyar dolar kaybederek dünyanın en zengin insanları sıralamasında ikinci sıraya geriledi.

Eylül ayından sonraki en büyük düşüşünü yaşayan Tesla, daha önce bilançosuna 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin eklemişti. Analistlerin değerlendirmelerine göre hisselerdeki düşüş, Musk’ın haftasonu Bitcoin ve Ethereum’un değerinin üzerinde olduğunu söylemesinden kaynaklandı.

Musk Pazartesi günü Twitter’dan yaptığı bir paylaşımda ise şirketin Model Y SUV aracının rafa kaldırıldığını söylemişti.

Musk hisselerdeki düşüş sonrasında Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde birinci sırayı Jeff Bezos’a bıraktı. İki milyarder Ocak ayından bu yana birincilik koltuğunu birbirinden alıp geri veriyor. Ocak ayına kadar Jeff Bezos birinciliği 3 yıldır aralıksız elinde tutuyordu.

Bitcoin’de Pazartesi günü yüzde 10’u aşan düşüşlerin de Tesla hisselerinin gerilemesinde etkili olmuş olabileceği düşünülüyor.