'Emanetine sahip çıkacağız'
İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, devrimlerin öncüsü ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 82. yıldönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden yayımlana 10 Kasım mesajında şunlar kaydedildi:
Tüm yaşamını ülkesi ve ulusuna adayan, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete uğurlamamızın 82.yılında saygıyla anıyoruz.
Mustafa Kemal Atatürk yalnız Türk ulusuna önder değil, geride bırakılmak istenen birçok ülke için de aydınlanma ve çağdaşlaşma yolunda örnek olmuş, tarihin unutulmaz liderleri arasında yerini almıştır. Askeri dehasıyla milli mücadeleyi zaferle sonuçlandırmıştır, ileri görüşlülüğü, yaptığı sayısız devrim ve aydınlanma hareketi sonucu miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti ile yaşadığı çağa damga vurmuş ve tüm zaferlerini taçlandırmıştır.
Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ardından bizlere düşen en büyük görev “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” sözünde de vurguladığı gibi cumhuriyete sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmaktır.
Kendisinden miras kalan ilke ve devrimleri, açtığı yolda bizlere ışık olmaya devam edecektir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve O’nun nezdinde bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.
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