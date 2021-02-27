Emekli hemşire: 'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin yerini zevk için değiştirdim'

27 Şubat 2021 Cumartesi, 00:08

Zambiya'da yaşayan emekli hemşire Elizabeth Bwalya Mwewa, yerel gazete Zambian Observer'a yaptığı açıklamada, 13 yıllık hemşirelik kariyeri boyunca hastanedeki binlerce yeni doğmuş bebeğin yerlerini değiştirdiğini söyledi.

Başkent Lusaka'daki Üniversite Eğitim Hastanesi'nde (UTH) 1983-1995 arasında çalıştığını belirten eski hemşire şu ifadeleri kullandı:

"Günahlarımı Tanrı'nın ve yaptıklarımdan etkilenen, bilhassa çalıştığım dönemde UTH'de doğum yapan herkesin huzurunda itiraf etmek istiyorum. Tanrı'yı buldum ve yeniden doğdum. Saklayacak hiçbir şeyim yok. UTH'nin doğum servisinde çalıştığım dönemde yaklaşık 5 bin bebeğin yerini değiştirdim."

Mwewa'nın sözleri kısa süre içinde internette viral oldu.

Independent Türkçe'nin haberine göre, "Çocuklarınıza iyice bakın" diyen ölüm döşeğindeki hemşire, şöyle devam etti:

"Örneğin, herkesin ten rengi açık ama sizinki koyuysa, değiştirdiğim bebeklerden biri olabilirsiniz. Üzgünüm. Birçok kadının biyolojik annesi olmadıkları çocukları emzirmesine neden oldum. Bunun için cehenneme gitmek istemiyorum."

"1983-1995 arasında çalıştığım dönemde UTH'de doğduysanız, anne ve babanız sizin biyolojik ebeveynleriniz olmayabilir" diye konuşan hemşire, "Zevkine bebekleri değiştirme huyu edindim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Zambiya Genel Hemşirelik Konseyi'nin (GNC) açıklamasında "bu adla hastanede çalışan hiçbir hemşire ebe bulunmadığı" belirtildi.

Açıklamaların asılsız olduğu ifade edilse de GNC olaya ilişkin soruşturmayı sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.