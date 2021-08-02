Emel Sayın, yangınlarla ilgili 'Orman' şarkısı çıkardı

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

Sanatçı, son günlerde yaşanan yangınlarla ilgili içinin çok acıdığını, ormanda yaşayan bütün canlılar için artık bir şeyler yapmanın zamanının geldiğini belirterek, “Ormanlar bizim nefes alanımız onları korumak zorundayız içim acıyor içim yanıyor” dedi. Sayın, yıllar önce seslendirdiği sözleri Aşkın Tuna’ya, beste ve aranjesi Aydın Sarman’a ait şarkısını tüm acı çekenlerle paylaşmak istediğini söyledi.

