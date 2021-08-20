Emniyet'in salgına karşı çağrısı: Eroin paketleriyle 'aşı ol' yazdılar
Erzurum'da polis ekipleri, operasyonda ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle "Aşı ol" yazdı.
Erzurum'da Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Erzurum-Erzincan kara yolundaki Aşkale Yolu Uygulama Noktası'nda bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada, otobüsünün emanet bölümündeki koli içerisinde epoksi reçine (plastik malzeme) arasına sıkıştırılarak gizlenmiş vaziyette 69 parça halinde 7 kilo 250 gram eroin ele geçirdi.
Polis ekipleri, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede aşının önemine dikkati çekmek için ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle "Aşı ol" yazdı.
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