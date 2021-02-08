‘En büyük sorun adalet’

08 Şubat 2021 Pazartesi, 03:58

Hayatının önemli bir bölümünü iş dünyasında geçiren ve burada kariyerinin zirvesine çıkan Akın Öngör, Garanti Bankası’nın efsaneleşmiş genel müdürlerinden. Birçoklarına göre erken bir yaşta kendi isteğiyle emekliliğe ayrılan ve “güç”ten vazgeçen Akın Öngör hayatının bu döneminin anlattığı yeni kitabı “Güç”ten Sonra Devam ile okurların karşısına çıktı. Mundi etiketiyle basılan kitap vesilesile Akın Öngör ile bir söyleşi yaptık.

MAKAS DEĞİŞİMİ

- “Güç”ten Sonra Devam kitabınızı okurken aklıma gelen ilk sorulardan biri şuydu açıkçası: Hangisi daha zor, “Güç”le yaşamak mı, ondan sonrası mı?

Her dönemin kendine özgü zorlukları olduğuna inanıyorum. “Güç” yaşamda başarmak ve yükselmek için yaptığım zorlu mücadelenin sonunda ulaştığım görevim nedeni ile bana geldi. Bu başarı öyküsünü yaşamımda mutlaka ulaşmam gereken bir seviye olarak belirlemiştim. Onun için güç ile beraber gelen zorluklara ve yüklere de hazırlıklıydım, göğüs germeye kararlıydım. Sırf güç nedeni ile zorluklar ile karşılaşıyorum diye mesleki yükselmem ve dünyada ses getirecek bir dönüşüm başarısını ihmal etmek olmazdı. Bu dönemde karşılaştığım zorluklar için bilenmiştim.. savaşacaktım.. başarıyı yakalayacaktım.. nitekim öyle oldu. Başarının doruğuna ulaştığımda benim için bu aşama tamamlanmıştı.

“Güç”ü bıraktıktan sonra yaşamımda makas değiştirerek yeni alanlara açılmam, özel yaşamımı ona uyumlu düzenlemem.. ve önemlisi psikolojik olarak bu yeni dönemde yeni başarılara koşmam zorlukları olan bir uğraşı olmakla beraber zevkli idi. Özel yaşamıma ve sevdiklerime yaşamımda artık geniş zaman ve alan ayırıyordum. Bununla beraber Genel Müdür olmanın verdiği çevremdekilerin yaşamımı kolaylaştırdığı destekler artık kalkmıştı. Buna uymam, adapte olmam kısa bir süre aldı.

Özet olarak her iki konumun da zorlukları vardı, ama yaşam her şıkta zaten bu gibi mücadeleleri vermeyi gerekli kılıyordu.

BAĞCILIK HEDEFLERİ

- Bağcılık ve şarapçılık hayatınızın bu döneminde önemli bir yer tutuyor... Bu konuya hep bir ilginiz var mıydı ve bununla ilgili merakınızı nasıl beslediniz? Ve tabii, hedefinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz?

Bağcılık ve şarapçılık konularına hep ilgim vardı. Değişik üzüm çeşitleri ve bunlardan dünyanın değişik yerlerinde yapılmış şarapları tatmayı, öğrenmeyi hep istedim. Kaliteli, ve çok üstün şarapların nasıl yapıldığını, bağlarını hep merak ederdim. Fırsat oldukça giderek yerinde görerek öğrenmeye ve anlamaya çalıştım. Örneğin Arjantin’de Mendoza, 1000 metre yükseklikte Uco Valley bağları. Şili’de, Yeni Zelanda’da. Amerika’da Napa Valley, Sonoma’da ve tabii ki Avrupa’da şarap bölgelerini görüp tadımlar yaptım.

Selendi Şarapları istediğim gibi çok iyi gelişiyor. Uluslararası ödüller alıyoruz, sadece kendi bağlarımızda organik ürettiğimiz üzümlerimizden üstün kalitede şarap yapıyoruz. Ben sadece ülkemizde en iyi şarapları üretmekle kalmayıp dünyada kalitesi ile ses getiren ve istikrarlı olarak üretilen şarap yapmak istiyorum. Yıllar geçip bağlarımızın çocukluk dönemi tamamlanıp yaşlandıkça, olgunlaştıkça bu hedeflere varacağız.

EĞİTİMİN TEMELİ BİLİM

- Bugün sizce yaşadığımız en büyük sorun, çözüm bekleyen en acil mesele nedir?

Bugün yaşadığımız en büyük sorun, çözüm bekleyen acil mesele “adalet”tir. Ülkemizin içinde bulunduğu hukuki ortamda sosyal kontratın temeli olan adaleti sağlamak zorunluluğundayız. Maalesef ülkemizde bu konuda büyük eksiklik olduğu kanısındayım. Adalet sadece kanunları yapmak değildir... Adaletin gerçekleşeceğine güven maalesef kalmamıştır. Bu konu ülkemizin sosyal, siyasal ve ekonomik olarak çağdaş uygarlık seviyesine çıkması önündeki en belirgin sorundur.

Diğer bir büyük sorun doğanın korunamaması ve iklim değişikliği felaketidir. Küresel ısınmanın ülkemize etkileri büyük kuraklıklar olarak kendini gösterecek, suyun azalmasına yol açacak ve bu da gıda güvenliği başta olmak üzere çok büyük sorunları beraberinde getirecektir.

- Kız çocuklarının eğitimine de özel bir önem atfediyorsunuz. Eğitimde çağdaşlığı yakalayabildik mi sizce?

Bu alanda çağdaşlığı yakalamaktan uzak olduğumuz kanısındayım. Eğitim sistemimiz öğrencilerin analitik zekâlarını en ileri seviyede geliştirmekten uzaktır. Uluslararası değerlendirmelerde geride kaldığımız daha iyi ortaya çıkmaktadır. Eğitimin temeli bilimdir... Özellikle kız çocuklarının eğitimine destek olmamın nedeni, kadının toplumdaki yerine inancım ve iyi eğitim görmüş bir annenin yetiştireceği evlatların ülkemize daha yararlı ve hayırlı olacağına dair kanaatimdir.