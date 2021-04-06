En yaygın tanı konulan kanser türü: Meme kanseri nedir, belirtileri nelerdir?
En sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanseri, son olarak oyuncu Canan Ergüder’in hastalığa yakalandığını açıklaması sonrası gündeme geldi. Dünya Kanser İstatistikleri’ne göre, 2020 yılında en yaygın tanı konulan kanser türü meme kanseri oldu. Geçen yıl yaklaşık 2.3 milyon yeni meme kanseri vakası bildirildi. Bu da tanı konulan her 8 kanserden 1’inin meme kanseri olduğunu gösteriyor.
Dünyada en çok ölüme neden olan
hastalıklar listesinde kalp ve damar hastalıklarının ardından ikinci sırada yer
alan kanser, çağın hastalığı olarak tanımlanan ve oldukça zorlu bir tedavi süreci
gerektiren bir hastalıktır. Meme kanseri ise kadınlarda en sık görülen, dünyada
da tüm kanserler içinde birinci sırada yer alan kanser türüdür.
Dünyada her yıl 2 milyon kadın, Türkiye’de
ise 20 bin kadın meme kanserinden etkilenmektedir. Yeni doğmuş bir kız
çocuğunun ömrü boyunca meme kanserine yakalanma riski yaklaşık yüzde
12’dir. Nadir olarak, yüzde 1 oranında erkeklerde
de görülebilir.
EN YAYGIN TANI KONULAN KANSER TÜRÜ
Dünya Kanser İstatistikleri’ne
göre 2020 yılında dünya genelinde meydana gelen en yaygın kanser meme kanseridir
(yeni vakaların yüzde 11.7’si). İstatistiklere göre bunu sırasıyla akciğer
kanseri (yüzde 11.4), kolorektal kanser (yüzde 10.0), prostat kanseri (yüzde
7.3) ve mide kanseri (yüzde 5.6) takip eder.
Meme kanseri en sık tanı konulan
kanserdir ve kansere bağlı ölümlerin de ana sebebidir. İnsidans sıralamasında
meme kanserininden sonra kolorektal kanser ve aksiğer kanseri gelir. Ölüm
oranlarında ise meme kanserini akciğer kanseri ve kolorektal kanser takip eder.
2020 yılı istatistiklerine göre Türkiye’de
de kadınlarda en yaygın görülen ilk 5 kanser türü meme kanseri, tiroid kanseri,
kolorektal kanser, akciğer kanseri ve rahim kanseri oldu.
2020’DE 2.3 MİLYON MEME KANSERİ VAKASI BİLDİRİLDİ
2020 yılında yaklaşık 2.3 milyon
yeni meme kanseri vakası bildirildi, bu da tanı konulan her 8 kanserden 1’inin
meme kanseri olduğunu göstermektedir. Yine 2020 yılında meme kanseri, 685 bin
yaşam kaybına sebep olmuş ve bu hastalık dünya genelinde ölüme sebep olan
kanserler arasında 5. sırada yerini almıştır. Kadınlarda, meme kanseri her 4
kanser vakasının 1’inden ve her 6 kanser nedenli yaşam kaybının 1’inden
sorumludur. Ayrıca bu hastalık, pek çok ülkede mortalite (ölüm oranı) ve
insidans (yeni vaka oranı) açısından da birinci sırada yer alır.
MEME KANSERİ NEDİR?
Meme kanseri, meme dokusunun
içerisinde yer alan süt bezlerinde veya
süt kanallarını döşeyen hücrelerin yapılarının bozulması ve kontrolsüz çoğalması sonucu oluşan ve başka
organlara da yayılma potansiyeli taşıyan tümöral oluşumdur.
Hastalık, erken dönemde
genellikle belirti vermez. Bir kitle ele gelebilecek boyuta ulaşmadan 2 yıl
öncesinde tarama mamografisi ile saptanabilir. Bu nedenle rutin taramalarını
yaptırmayan kadınlarda meme kanserinin erken teşhis edilebilmesi oldukça
zorlaşır. Erken evrede fark edilmeyen kanser hücresi zamanla meme dokusu içinde
büyüyerek tümöral bir kitle oluşturur ve sonrasında da metastaz dediğimiz kan
ve lenf yolu ile vücudun diğer organlarına yayılma potansiyeli kazanabilirler.
MEME KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Uzun yıllar boyunca belirti
vermeden sinsice ilerleyen meme kanseri, evresi ilerledikçe çeşitli
belirtilerle karşımıza çıkar.
- Meme veya koltuk altı
bölgesinde ele gelen şişlik
- Memede büyüme, şekil bozukluğu,
asimetri
- Meme başında şekil bozukluğu,
çökme ve renk değişimi
- Meme başından akıntı gelmesi
- Meme başında egzama benzeri
deri döküntüleri ve soyulmalar
- Meme ucunda kızarıklık ve yara
oluşumu
- Meme cildinde ödem, kızarıklık,
portakal kabuğu görünümü (inflamatuar meme kanseri)
MEME KANSERİ TEŞHİSİ NASIL KONULUR?
Rutin kanser taramalarında veya
meme kanseri belirtileri ile sağlık kuruluşlarına başvuran hastalarda yapılacak
bazı tanı testleri ile hastalığın teşhisi kolaylıkla koyulabilir. Süreç ilk
olarak fiziksel muayene ile başlar. Hekim tarafından gerekli görüldüğü
durumlarda meme kanserinin teşhis edilmesi amacıyla genellikle aşağıdaki
yöntemler kullanılır:
- Digital- Tomosentez Mamografi
- Ultrasonografi
- Manyetik rezonans görüntüleme
(MRI) - 3 Tesla
- Biyopsi
- Bilgisayarlı tomografi (BT)
- PET CT
MEME KANSERİ TEDAVİSİ NASILDIR?
Meme kanseri tedavisi hastalığın
evresi, türü, hastanın duyarlılık düzeyi gibi pek çok faktöre bağlı olarak
şekillenir.
Erken evrede yakalanmış
hastada; cerrahi sınırla tümörün
çıkarıldığı ve beraberinde sentinel lenf nodu örneklemesi yaparak yalnızca
metastaz varlığında aksiller diseksiyonun yapıldığı meme koruyucu cerrahi
(Lumpektomi-Kadranektomi-Segmental mastektomi) uygulanır. Meme koruyucu cerrahi
sonrası mutlaka ameliyat olan meme dokusu tümüyle ışınlanmalıdır.
Daha büyük tümörlerde güvenli
cerrahi mümkün olmayacaksa ve kozmetik olarak kabul edilebilir bir meme mümkün
değilse mastektomi denilen tüm memenin alındığı cerrahi yöntem uygulanmaktadır.
İleri evre meme kanseri olan bazı
hastalarda ise neoadjuvan tedavi denilen, ameliyat öncesi; onkoloji tarafından
medikal tedavi verilerek (Kemoterapi)
lokal ve sistemik kontrol sağlanmakta, sonrasında cerrahi
uygulanmaktadır.
Meme kanserinde kemoterapi, en
sık kullanılan ilaçla tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Bu tedavide kanserli
hücreler kimyasal ilaçlar yardımıyla yok edilmeye çalışılır.
Hormonal
tedavi ise kanser hücrelerinin büyümesi ve çoğalmasında etkili olan hormonların
baskılanması şeklinde uygulanan tedavi yöntemidir. Hormona duyarlı tümörlerde
kullanılan tedavi şeklidir.
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