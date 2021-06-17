Endonezya'da Sinovac aşısı olan 350 doktor ve sağlık görevlisine koronavirüs bulaştı
Reuters haber ajansının haberine göre, Endonezya'da aşılı olmalarına rağmen 350 doktor ve sağlık görevlisine koronavirüs bulaştı, onlarcası hastaneye yatırıldı.
Endonezya'da Çin menşeili Sinovac aşısı ile aşılı olmalarına rağmen 350 doktor ve sağlık görevlisine koronavirüs bulaşırken onlarcası hastaneye yatırıldı.
Kudus bölgesi sağlık biriminin başında bulunan Badai Ismoyo, doktor ve sağlık görevlilerinin çoğunun asemptomatik olduğunu ve kendilerini evde karantinaya aldıklarını, onlarcasının yüksek ateş ve oksijen satürasyonunda düşüş nedeniyle hastanede tedaviye alındığını söyledi.
Kudus bölgesi koronavirüsün daha bulaşıcı Delta mutasyonu kaynaklı olduğu düşünülen yerel vaka artışlarıyla mücadele ediyor. Yaklaşık 5 bin sağlık çalışanına sahip olan bölgede hastanelerin doluluk oranı yüzde 90'ı aştı.
TABİPLER BİRLİĞİ AÇIKLADI
Aşılamada öncelikli verilen Endonezyalı sağlık çalışanları ocak ayından itibaren aşılanmışlardı. EndonezyaTabipler Birliği sağlık çalışanlarının neredeyse Sinovac tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının uygulandığını açıkladı.
Endonezya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktor ve sağlık görevlilerinin sayısı ocak ayındaki 158 düzeyinden Mayıs ayında 13'e gerilemiş olsa da uzmanlar dünyanın en kalabalık adalarından Java'da hastaneye yatanların sayısındaki artışın endişe verici olduğunu belirttiler.
Reuters'ın aktardığına göre, Sinovac ve diğer aşıların Delta gibi koronavirüsün daha bulaşıcı mutasyonlarına karşı ne denli etkili olduğuna dair yayımlanmış geniş kapsamlı çalışmalar bulunmuyor.
Ülkede salgına dair verileri derleyen araştırma grubu Lapor COVID-19 tarafından yapılan değerlendirmede ayrıca son enfeksiyon dalgasının ardından sağlık çalışanlarında yorgunluk görüldüğünü ve korunma protokollerini eskisi kadar takip etmediklerine dair buluntular olduğunu da belirtti.
Endonezya'da Sinovac aşısı olan 350 doktor ve sağlık görevlisine koronavirüs bulaştı
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