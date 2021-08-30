‘Enflasyon muhasebesi gündeme gelmeli’
Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci, “Enflasyon karşısında sanayici de eriyor. Enflasyon muhasebesinin gündeme gelmesi gerek” dedi.
Ekinci, yaptığı yazılı açıklama ile bilançolarda kağıt üstünde “inanılmaz” kârlar oluştuğunu ancak bunun gerçek kârlar olmadığını belirterek “Sanayici, fiyatlarda yüzde yüze varan artışlar olduğu için eş zamanlı olarak sattığı malı yerine koyamıyor. Vadelerdeki uzamalardan dolayı imalatçının maliyetleri arttı ama kağıt üzerinde alış ve satış arasındaki fark kâra yansıdığı için hak etmediği bir vergilendirme ile karşı karşıya” dedi. Piyasada tahsilat sorunu yaşandığını, bir seneye varan tahsilatların oluşmaya başladığını söyleyen Ekinci, 600-700 dolar olan çeliğin fiyatının bin dolarlar seviyesine geldiğini, dolar kurunun da 6 liradan 8.50’ye kadar yükseldiğini anlattı. “Vatandaş elindeki malı satsa neredeyse yüzde 100 kâr çıkıyor. Bin ton mal satıyor ama 500 ton malı yerine koyamıyor. Dolayısıyla kağıt üzerinde çok büyük kâr artışları gözüküyor” diyen Ekinci, sanayicinin hak etmediği bir vergilendirme ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti. İmalat sanayinde çarkların dönüyor olmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Ekinci, “Enflasyon karşısında sanayici de eriyor. 2000’li yılların ortalarına kadar enflasyon muhasebesi uygulanırdı. Mevcut durumda yine enflasyon muhasebesinin gündeme gelmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu. Koronavirüse karşı normalleşme sürecine de değinen Ekinci, artık aşı olmayan personelden haftada iki kez PCR testi istediklerini de vurguladı.
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