Engelli yurttaşlar için CHP 93, AKP 4 kanun teklifi verdi
TBMM’nin 27’nci yasama döneminde engelli yurttaşların sorunlarının çözülmesi için 127 kanun teklifi verildi, 93 kanun teklifiyle engellilerin sorunlarının çözümü için en fazla uğraşan parti CHP oldu. İktidar partisi AKP ise sadece 4 kanun teklifi verdi ve teklifin biri MHP ile ortaktı.
TBMM’de engelli yurttaşların sorunun çözümü için yapılan yasama faaliyetinin istatistiği ortaya çıktı. Engellilerin sorunlarına yönelik 27’nci yasama yılında 127 kanun teklifi verildi. 93 teklifle en çok kanun teklifi veren parti CHP olurken, CHP’yi 13 kanun teklifiyle MHP izledi. MHP’nin ardından 9 kanun teklifiyle İYİ Parti ve 8 kanun teklifiyle HDP geldi. İktidar partisi AKP ise sadece 3 kanun teklifi verdi. Ayrıca MHP ve AKP ortak olarak bir kanun teklifi verdi.
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