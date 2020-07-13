Erdoğan, Ayasofya’nın 1934’te müzeye dönüştürülmesini ‘Milletin içini acıtan bir karardı’ diye niteledi

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

Erdoğan, Kriter dergisindeki söyleşide, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 15 Temmuz’la birlikte FETÖ’cü unsurların Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) büyük oranda temizlendiğini söyleyen Erdoğan, “Hainler tasfiye edilince ordumuz adeta kendini yeniden buldu” dedi.

Libya’ya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, “Libya’nın bir an önce istikrara kavuşması, sadece Libya halkının değil, tüm bölgenin çıkarınadır. Libya’yı kan gölüne çeviren lejyonerler bir an önce bu ülkeden çıkarılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı: “1934’te Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesi, milletimizin içini acıtan bir karardı. Ayasofya’nın tekrar asli hüviyetine kavuşturulması gerekiyordu. Danıştay’ın kararını hukuk devleti adına, maşeri vicdanı rahatlatma adına müspet bir adım olarak görüyoruz. Dava sürecinde içeriden ve yurtdışından çıkan çatlak seslerin ise hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Ayasofya’nın statüsüyle ilgili nihai karar mercii başkaları değil, Türk milletidir. Bu, bizim iç meselemizdir. Diğer ülkelere de ancak alınan karara saygı göstermek düşer.”