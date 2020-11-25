Erdoğan: Ekonomimiz üzerindeki kur baskısını ortadan kaldıracak özgün çalışmalara hız vermeliyiz

25 Kasım 2020 Çarşamba, 14:09

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 36. ISEDAK Toplantısı Açılış Oturumu’n videokonferans yöntemiyle katıldı.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ

“Bu salgın bize din, dil, ırk ayrımı gözetmeden tüm insanlığın aynı kaderi paylaştığını, aynı gemide olduğunu hatırlattı. Salgının ekonomik etkilerini azaltmak, üretim ve talebin devamlılığını sağlamak için elimizdeki imkanları seferber etmeliyiz.

Dış ticaretimizin salgın sürecinde ağır tahribat yaşamaması için ticareti teşvik edici ve kolaylaştırıcı önlemleri devreye sokmalıyız. İstanbul Tahkim Merkezi'nin kurumsal yapısını tamamlayabilmesi için gerekli kurulların teşekkülünü hızlandırmalıyız.

‘İSLAM DÜŞMANLIĞI POLİTİKAYA DÖNÜŞTÜ’

İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı ile mücadele etmek, o topraklarda yaşayan kardeşlerimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'daki Musevilere karşı yürütülen linç ve nefret kampanyasının aynısına Müslümanlar muhatap olmaktadır. Milyonlarca insanımızın hak ve hukukunu, kifayetsiz siyasetçilerin ihtiraslarına kurban edemeyiz.

‘KUR BASKISINI ORTADAN KALDIRACAK ÖZGÜN ÇALIŞMALAR’

İslam ülkeleri olarak ne kadar çok üretirsek sözümüzün ağırlığı da o kadar artacaktır. Katma değerli üretim ve ticarete dönük adımlarımızı sıklaştırmalıyız. Toplumlarımızı, gençlerimizin geleceğinin dünyasına en iyi şekilde hazırlamalıyız. Milli paralarla ticaret gibi ekonomimiz ve ticaretimiz üzerindeki kur baskını ortadan kaldıracak özgün çalışmalara hız vermeliyiz. Geleceğin dünyasında faize ve tahakküme dayalı mevcut ekonomik sistem, yerini risk paylaşımının esas olduğu katılımcılığa bırakacaktır.”