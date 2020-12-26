Erdoğan ile ilgili çarpıcı 'Gelecek Partisi' iddiası

26 Aralık 2020 Cumartesi, 09:48

Gelecek Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, Bugün Kocaeli gazetesini ziyareti sırasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demir, Gelecek Partisi’ne yönelik tehdit ve şantaj iddialarına hakkında konuştu.

Demir, “Partimizin kuruluş aşamasında şuan Genel Başkan Yardımcısı olan arkadaşımızın partiye geçmeden önce bizzat Tayyip Beyin babasını arayıp, ‘göndermeyeceksin kardeşim’ dediğini biliyoruz” iddiasında bulunması dikkat çekti.

İşte Demir’in dikkat çeken o açıklamaları:

-Gelecek Partisi’nin sık sık gündeme taşıdığı tehdit ve şantaj iddialarını sizden dinleyebilir miyiz? Nedir bu konunun aslı?

‘TEHDİT ALMIYORUM DİYEN YALAN SÖYLÜYORDUR’

“Biz partiyi kurduğumuz günden itibaren başbakanımız başta olmak üzere hepimiz tehdit alıyoruz. Tehdit almıyorum diyen yalan söylüyordur. Kimimizin koruma kararları kaldırıldı. Kimimizin aileleri işten atıldı. Kimimiz iş alımlarında tehdit edildi. Devleti geçtim son bir iki aydır, özel şirketlerde, devasa firmalarda çalışan arkadaşlarımızı iş veya siyaset konusunda tercih edin diye tehdit ediyorlar. Bu tamamen alçaklıktır. Hiçbir dönem böyle bir şey yaşanmamıştı.

‘KOCA KOCA BAKANLARIN SALYALARINI GÖRDÜK’

Eskiden nezaket vardı. Şimdi geldiğimiz noktada meclis görüşmelerinde koca koca bakanların salyalarını gördük. Bunları Kocaeli’de de yaşıyoruz. O baskı herkesin iş yerine kadar dayandı. Bugüne kadar hiç söyleyemedik. Ülkenin geldiği noktaya bakar mısınız? Biz parti kurduğumuzda şuan Genel Başkan Yardımcısı olan arkadaşımızı partiye geçmeden önce bizzat Tayyip Bey babasını arayıp, “göndermeyeceksin kardeşim” dediğini biliyoruz. Bunlara bile maruz kalıyoruz. Bugüne kadar mağduriyeti hiç anlatmadık. Kardeşim bu kadar zulme uğruyorsunuz neden anlatmıyorsunuz, cevabımız net biz mağduriyet üzerinden siyaset yapmayacağız. Ancak biz cidden mağdur oluyoruz.

-Sayın Ahmet Davutoğlu, ‘Ak Parti’yle ilgili konuşursam şu olur bu olur’ gibi üstü kapalı cümleler kuruyor. Kamuoyu artık anlatsın istiyor. Siz ne düşünüyorsunuz. Davutoğlu, ne zaman anlatacak bunları?

‘ZAMANLA ÇOK ŞEYİ DUYACAĞIZ’

Ahmet Davutoğlu Türkiye için önemli bir isim. Ak Parti’nin kimyası ve devletin işleyişini bilen bir isim. Zaten Başbakanlıktan olmasının sebebi akraba kayırmacılığını ortadan kaldırmak, hırsızlığın, yolsuzluğun önüne geçmek gibi çalışması vardı. Yeniden imar düzenlemesinden ihalelere kadar çalışması vardı. Onun adına konuşmam doğru olmaz ama Ak Parti’nin kimyasını bilen ikinci adamdır. Dolayısı ile mutlaka bildikleri çok şey vardır. Zamanla bunları ufak ufak kullanacaktır. Zamanla çok şeyi duyacağız.