Erdoğan kabine toplantısının ardından konuşuyor: Pazar kısıtlaması kalkacak mı?
Son dakika... Kabine toplantısı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor. Toplantıda koronavirüs tedbirlerine ilişkin alınması beklenen kararlar merakla bekleniyor.
Türkiye koronavirüs ile mücadelede yeni bir döneme girerken, artan aşı sayılarıyla birlikte kademeli normalleşmede bazı tedbirlerin kaldırılması da gündeme geldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nda kademeli normalleşmede yeni adımların atılması da bekleniyor.
Kabine Toplantısı'na başkanlık eden Erdoğan, pandemiye dair alınan son kararları açıklıyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
- Türkiye NATO'ya karşı sorumluluklarını bugüne kadar eksiksiz yerine getirdi.
- İyi terörist, kötü terörist anlayışının ne kadar kötü olduğunu NATO Zirvesi'nde ifade ettik.
- Türkiyesiz bir NATO'nun varlığını sürdürmesi oldukça güçtür.
AYRINTILAR GELİYOR...
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