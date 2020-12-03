Erdoğan: Salgın nedeniyle bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz

03 Aralık 2020 Perşembe, 21:36

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Covid-19’la Mücadele Özel Oturumu'na video mesaj gönderdi. Dünyanın, aşı üretimi kapsamında gelen haberlere ümit bağladığını belirten Erdoğan, "Bu vesileyle aşı çalışmalarında önemli bir başarıya imza atan, oturuma da çevrimiçi iştirak eden BionTeck firmasının kurucuları Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özden Türeci’yi huzurlarınızda şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 2021 yılının 'Uluslararası Sağlık Çalışanları' yılı ilan edildiğini anımsatan Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanında fedakârca görev yapan tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımı iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle:

BUGÜNE KADAR 156 ÜLKEYE YARDIM SAĞLADIK: Türkiye olarak salgının ilk günlerinden itibaren uluslararası toplum ile iş birliği içerisinde hareket ettik. Birleşmiş Milletler’in yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü, G20, Mikta, Türk Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer uluslararası platformlardaki faaliyetlerde hep ön saflarda yer aldık. Bugüne kadar 156 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. Salgın şartlarında gıda güvenliği sorunu yaşayan ülke ve bölgelere destek oluyor, yaşlılar, engelliler, kimsesiz çocuklar gibi dezavantajlı gruplara yönelik 16 ülkede özel programlar gerçekleştiriyoruz. Gelişmekte olan bazı ülkelerde yerel kaynaklar kullanılarak kişisel koruyucu malzeme üretilmesine yönelik eğitim programları düzenliyoruz. Salgın nedeniyle ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalan bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz. Özel sektörümüz de kamusal alanlardaki çabalarımıza katkı sağlamaktadır.