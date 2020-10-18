Erdoğan ve Soylu genelgeye uymadı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Şırnak kongresinde sosyal mesafenin olmadığı kalabalığa konuşma yaptı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "Koronavirüs Salgını" konulu ek genelge gönderildi. Salgınla mücadelede gelinen aşamanın Sağlık Bakanlığı ile değerlendirilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine bazı kararlar alındığı kaydedilen genelgede, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerinin ve vaka artışlarının tüm dünyada devam ettiği, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde yükselme yaşandığı, birçok Avrupa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir araya gelmemelerine yönelik yeni tedbirlerin alındığı hatırlatıldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak AKP İl Kongresinde yaptığı konuşmayı ekranlardan izleyenler ortaya çıkan tabloya tepki gösterdi.
SOSYAL MESAFE KURALINA UYULMADI
Erdoğan'ı Şırnak AKP İl Kongresinde yüzlerce vatandaş kendilerini protokol üyelerinden ayıran barikatın arkasında iç içe ve sosyal mesafe kuralına uymadan dinledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da AKP Şırnak kongresinde sosyal mesafenin olmadığı kalabalığa konuşma yaptı.
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