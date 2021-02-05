Erdoğan'dan 'Boğaziçi' açıklaması

05 Şubat 2021 Cuma, 14:26

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

BAHÇELİ İLE YENİ ANAYASA GÖRÜŞMESİ

"Sayın Bahçeli ile belli aralıklarla görüşme oluyor. Bu ara malum, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacının olduğu bir dönemde bizim de gündeme taşıdığımız bir konuydu. Cumhur İttifakımızın bri diğer müttefiki sayın Bahçeli ile, yepyeni bir anayasamızın olduğunu kendileri de söylemişlerdi, bu konuda görüş alışverişinde bulunduk. Seçim kanunu ile neler yapabiliriz, siyasi partiler yasası ile ilgili de üzerinde durma fırsatı bulduk.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EYLEMLERİ

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları oradaki öğrencilerimizin bir olayı olarak tanımlamak, o şekilde kabul etmek mümkün değil. Bunun oradaki öğrencilerimizle yakından uzaktan alakası yok. Dağdan beslenenlerin, yani HDP'nin Kadıköy'deki çağrısı bunun çok açık net ifadesidir. Ana muhalefet partisi başının üstlendiği görev ortadadır. Bunlarla beraber ortak hareket ettikleri akademisyenler de işin içinde yer alıyor. Akademisyenlerin içinde bunu kabullenmeyen de var, bu işe teşne olanlar da var. Bu ülke hukuk devletidir. Cumhurbaşkanı'nın buradaki yetkileri var. Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili bundan önce ben iki rektör atadım. YÖK, teklifini yapmıştır ben de onadım.

"YÜREKLERİ YETSE CUMHURBAŞKANI DA İSTİFA ETMELİ DİYECEKLER"

Rektör ataması için önüme 9 aday geldi. Bende bunlardan bir tanesi olan Melih Bey'in atamasını yaptım. Melih Bey alanında başarılı bir arkadaş. Bazı televizyon kanalları istifa etmelidir diyor. Yürekleri yetse Cumhurbaşkanı da istifa etmeli diyecekler.

Osman Kavala denilen, bu ülkede Soros'un adeta ofisi olan kişinin karısı da aynı şekilde, Boğaziçi Üniversitesi'nde bu provokatörlerin içinde yer alan bir kadındır. Nadide bir üniversitemizi alın karıştırın mı diyeceğiz. Amerika veya AB, 'olanları kınıyoruz' diyorlar. Amerika'ya şunu söylerim; seçim öncesinde ABD'deki olaylardan demokrasi adına hiç utanç duymuyor musunuz? Macron sesleniyor, sen önce sarı yeleklileri çöz. Benim ülkemde böyle bir şey yok. Şu anda bunlar bizim de huzurumuzu kaçırmanın peşinde. Ana muhalefet bunun içinde, HDP bunun içinde. Bu işi bir daha Gezi olayları ile aynı yere getiremeyecekler. Emniyet her türlü adımını atıyor. Ekranlarda konuşuyorlar. Bunlar mikser ya, bizim mikserlerle işimiz yok. İçeride bir şey yok ama siz kalkıp rektörün odasını işgale yeltenirseniz ona da hoşgeldin demezler.

HDP'NİN CHP'Yİ ZİYARETİ

Bu yeni değil. O ona gidiyor, o ona gidiyor, varsın gitsinler. Bu işin sonu 2023'e varır. Bu gidiş gelişlerin kararını 2023'te millet verir."



