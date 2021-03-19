Erdoğan'dan, Joe Biden'a Putin tepkisi

19 Mart 2021 Cuma, 14:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

BİDEN VE PUTİN ARASINDAKİ 'KATİL' TARTIŞMASI

Sayın Biden'ın Putin ile ilgili ifadeleri bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir. Bir devlet başkanın böyle bir ifadeyi kullanması kabul edilebilir değildir. Bana göre Sayın Putin çok çok akıllıca ve şık bir cevap vermek suretiyle gereğini yapmıştır.

KİLİS'E ATILAN ROKETLER

Kilis'e yapılan saldırı tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun cevabını da misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz.

AKP BÜYÜK KONGRESİ

Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık. Şu anda sloganlarımızdan tutunuz Çarşamba günü yapacağımız konuşmaya kadar hepsi hazırlanıyor ve Çarşamba günü yapacağımız konuşmada adeta 2023'ün manifestosu olacaktır. Gerek insan haklarıyla ilgili yaptığımı reform paketleri, gerekse ekonomi paketiyle ilgili tüm bunları kapsayan bir konuşmayı planlamış bulunuyorum.

Bütün belde, ilçe, il kongrelerimizi tüm bu zor şartlarda hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Şimdi de büyük kongrelerimizi yaparak 2023'e Cumhur İttifakı olarak çok güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah 2023 Türkiye'de yeni bir dönüşüm süreci olacak. Bununla birlikte İnşallah 2024 ve bundan sonrasında devam edecektir.

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