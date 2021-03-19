Erdoğan'dan, Joe Biden'a Putin tepkisi
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e 'katil' suçlamasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ifade devlet başkanına yakışmadı. Putin akıllıca ve şık bir yanıt verdi" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
BİDEN VE PUTİN ARASINDAKİ 'KATİL' TARTIŞMASI
Sayın Biden'ın Putin ile ilgili ifadeleri bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir. Bir devlet başkanın böyle bir ifadeyi kullanması kabul edilebilir değildir. Bana göre Sayın Putin çok çok akıllıca ve şık bir cevap vermek suretiyle gereğini yapmıştır.
KİLİS'E ATILAN ROKETLER
Kilis'e yapılan saldırı tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun cevabını da misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz.
AKP BÜYÜK KONGRESİ
Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık. Şu anda sloganlarımızdan tutunuz Çarşamba günü yapacağımız konuşmaya kadar hepsi hazırlanıyor ve Çarşamba günü yapacağımız konuşmada adeta 2023'ün manifestosu olacaktır. Gerek insan haklarıyla ilgili yaptığımı reform paketleri, gerekse ekonomi paketiyle ilgili tüm bunları kapsayan bir konuşmayı planlamış bulunuyorum.
Bütün belde, ilçe, il kongrelerimizi tüm bu zor şartlarda hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Şimdi de büyük kongrelerimizi yaparak 2023'e Cumhur İttifakı olarak çok güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah 2023 Türkiye'de yeni bir dönüşüm süreci olacak. Bununla birlikte İnşallah 2024 ve bundan sonrasında devam edecektir.
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