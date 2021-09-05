Erdoğan’ın, anayasa çalışmasını halka götürerek, ‘güvenoyu almayı hedeflediği’ belirtiliyor
AKP'li kaynaklar, 'Meclis'te olası referandum için çalışmalar yapılabileceğini' belirtiyor. Kaynaklar, "Bu süreç Cumhur İttifakı'nı zorlayacaktır. 'Zor ama imkansız' değil. Parlamento içinde referanduma destek verecek milletvekilleri illa ki var' değerlendirmesi yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili “Her ne şekilde olursa olsun, önümüzdeki yılın ilk aylarında kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız” sözleri sonrası, Cumhur İttifakı’nın 2022’de, yani seçimlere bir yıl kala, çalışmayı “referandum ile milletin onayına sunmayı amaçladığı” belirtiliyor. Yeni anayasanın referanduma götürülmesi için parlamentoda 360 milletvekilinin “evet oyu” vermesi gerekliyken, olası referandumun ayrıca Cumhur İttifakı için “bir tür kamuoyu yoklaması, hükümete güvenoylaması olacağı” ifade ediliyor. Parlamentoda referandum için geçerli 360 milletvekilinin oyu içinse iktidarın, 2022’ye dek eksik olan 23 milletvekili için Meclis’te “ikna turları düzenleyeceği” dillendiriliyor.
Erdoğan, Yargıtay’ın yeni hizmet binası ve 2021-2022 adli yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada yeni anayasa ile ilgili “Cumhur İttifakı’ndaki ortağımızla birlikte kendi hazırlığımızı yavaş yavaş şekillendiriyoruz... Milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan’ın bu sözleri sonrası kulislerde “Erdoğan, olası referandumu mu işaret etti” sorusunu beraberinde getirdi.
Cumhuriyet’in ulaştığı AKP’li kaynaklar, TBMM’nin açılmasına bir aydan az bir süre kala “Meclis’te olası referandum için çalışmalar yapılabileceğini” belirtiyor. Ancak anayasa değişikliği için referandumsuz 400 milletvekilinin, referandum içinse en az 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. TBMM’de halen AKP’nin 289, MHP’nin 48, BBP’nin ise bir sandalyesi bulunuyor. TBMM Başkanı da oy kullanamadığı için Cumhur İttifakı’nın toplam oyu 337 oluyor. 360 oya ulaşmak içinse en az 23 milletvekilinin desteğine ihtiyaç var.
‘2023’TEKİ DESTEK GÖRÜLÜR’
AKP’li kaynaklar, TBMM açılır açılmaz, “görüşmeler yürütüleceğini” belirtiyor. İktidarın yeni anayasada öncelikli hedefinin de 360 sayısına ulaşmak için “en az 23 milletvekilinin desteğini sağlamak olacağına” işaret ediliyor. Ayrıca yeni anayasanın referanduma götürülmesi ve halkın bu konudaki desteğinin, “2023 seçimleri öncesinde halkın Cumhur İttifakı’na olan desteğinin görülmesi açısından da önemli olacağı” kaydediliyor.
İktidar, yeni anayasa çalışmaları ve olası referandum sürecinin “muhalefet için bir tür turnusol kâğıdı” olacağını da iddia ediyor. “1980 darbe anayasasından en çok muhalefetin temsil ettiği sol seçmenin rahatsız olduğu” ifade edilirken, “Anayasa değişikliğine destek verilmemesi durumunda, kendi seçmenleri için muhalefetin de zorluk yaşayacağını düşünüyoruz” yorumları yapılıyor. AKP’li kaynaklar ayrıca “Bu süreç Cumhur İttifakı’nı zorlayacaktır. ‘Zor ama imkânsız’ değil. Parlamento içinde kendi partilerinin tutum ve görüşlerinden bağımsız, referanduma destek verecek milletvekilleri illaki var. Var olduğunu biliyoruz. Yapmamız gereken anayasa değişikliğini doğru anlatmak” değerlendirmesinde bulunuyor.
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