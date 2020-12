Erdoğan'ın ardından Cengiz Holding'in reklamına da dislike yağdı

21 Aralık 2020 Pazartesi, 10:12

Hükümetten aldığı ihalelerle sık sık tepkilerin odağında olan Cengiz Holding, bu kez de YouTube’da yayınladığı reklam filmiyle gündem oldu. Yaklaşık 540 abonesi bulunan şirketin YouTube kanalındaki video, 191 binden fazla kişi tarafından izlendi ve 28 bin “dislike” aldı.

Hayat Ağacı isminin verildiği reklam filminde, “meyve veren ağaç taşlanır” teması işleniyor.

Küçük bir çocuğun yaşlı bir adamla birlikte ektikleri ağacı anlatan filmde, dedenin “En zor şey meyve veren ağaç olmaktır. Taşlamak isteyen çok olur” sözleri dikkati çekiyor.

Filme, “Kuruluşumuzun üzerinden 40 yıl geçmiş olsa bile, Cengiz Holding’in kuruluş felsefesi çok daha önce 1970 yılında ortaya çıktı” notu düşülerek, “Kurulduğumuz ilk günden itibaren bir ağacı şirket felsefemiz yaptık. Cengiz Holding olarak, bugüne kadar, üstlendiğimiz her işi, her zaman memleket menfaatlerini ön planda tutarak hayata geçirdik. Her zaman bu ülkeye ve insanlarına fayda yaratacak, toplumun her katmanına dokunacak projeler geliştirerek, Türkiye’nin gurur duyacağı bir şirket olma vizyonu ile çalıştık. Bizim işimiz de gücümüz de bu memleket” denildi.

Geçen günlerde TBMM ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2021 yılı elektrik enerjisi alım ihalesini, Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Holding’in aldığı belirtilmişti.

ERDOĞAN'IN YAYINI DA DİSLİKE YAĞMURUNA TUTULMUŞTU

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan YKS öncesi Youtube üzerinden gençlerle buluştuğu video konferans yayınına gençler damga vurmuştu. Gençlerin, yayını ‘Oy moy yok’ yağmuruna tutması sonrası jet hızıyla yayın yoruma kapatıldı ancak gençler bu kez de yayına kısa süre içerisinde binlerce 'dislike' attı.