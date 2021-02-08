Erdoğan'ın cezaevinden gönderdiği mektup 22 yıl sonra ortaya çıktı

08 Şubat 2021 Pazartesi, 10:45

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi ve şair Ahmet Tevfik Ozan (68), geçirdiği kalp krizi sonucu geçen ocak ayında hayatını kaybetti. 1980 darbesi sonrasında bir dönem cezaevinde kalan ardından tıp eğitimine devam eden Dr. Ozan’ın, 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazdığı ve eserlerini yolladığı öğrenildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ise o dönem kendi el yazısıyla Ahmet Tevfik Ozan'a teşekkür mektubu gönderdi.

''GEÇİCİ BİR MEKANDAYIZ''



Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönem gönderdiği mektubunda, “Sayın Dr. A. Tevfik Ozan Kardeşim; Gönderme nezaketini gösterdiğiniz eserlerinizi aldım. Teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun diyorum. Geçici bir mekandayız. Bunun bizler için anlamlı veya farklı süreç olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sizlere de bulunduğunuz görevde başarılar diliyorum. Selam ve Dua.. Allah’a emanet olunuz” ifadelerine yer verdiği görüldü.

Vefat eden Ozan'ın oğlu Erciyes Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi Mehmet Seyda Ozan ise mektup ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu mektuba ulaşma vesilemiz babamın vefatı sonrasında eşyalarını toplamamız kapsamında gerçekleşti. Yaklaşık 22 yıllık bir mektuptan bahsediyoruz. Dediğim gibi, yaşadığı dönemde bu bir güç aracı olarak algılanmasın veya o dönemin saf ve temiz duygularla yazılmış teselli mektubunun yanlış yönlere çekilmemesi amacıyla gizli kaldığını söylemek mümkün. Biz de gördüğümüzde gerçekten şaşırdık çünkü cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kendi el yazısıyla yazmış bu mektubu hala da üzerinde yazmış olduğu kaleme ait izlere rastlamaktayız" şeklinde konuştu.