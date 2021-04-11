Erdoğan’ın ‘patates-soğan’ talimatının ardından, AKP’nin hesabından paylaşılan video tepki çekti

11 Nisan 2021 Pazar, 17:21

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Patates ve soğanı ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız” açıklamasının ardından, üreticiden alınan patates ve soğanlar ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Niğde ve Nevşehir’den patates yüklenen 10 TIR'dan 4’ü İstanbul’a geldi.

Erdoğan, patates ve soğan üreticilerine destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alım yapılması için talimat vermiş, Ramazan’da 1 milyon 250 bin ton patates ve 300 bin ton soğanın ihtiyaç sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılacağını söylemişti.

AKP HESABINDAN PAYLAŞILAN VİDEO TEPKİ ÇEKTİ: “PATATESİMİZ ÇÖPE GİDECEKTİ”

Erdoğan’ın açıklamasıyla birlikte dağıtımın başlamasının ardından, AKP’nin resmi Çukurova hesabından yapılan bir paylaşım tepki çekti.

Paylaşılan videoda, patates üreticisi bir kadının, “Patatesimiz çöpe gidecekti, fakir fukaranın ekmeğini verdi Cumhurbaşkanımız. Patateslerimiz hep çöp idi yoksa. Kimse yüzüne bakmıyordu tüccarlardan. Gelen 1,50 lira verip gidiyordu. Cumhurbaşkanımız imdadımıza yetişti. Allah ondan razı olsun” sözleri duyuluyor.

AKP Çukurova Twitter hesabından paylaşılan video şu şekilde:

İYİ PARTİ’Lİ İSİMDEN TEPKİ

AKP Çukurova hesabından yapılan paylaşıma İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi, Fatih Belediye Başkan Adayı İlay Aksoy da tepki gösterdi. Aksoy, “Utanmadan bir de AKP Çukurova böyle bir video hazırlatıyor!” ifadelerini kullandı.