Erivan’da kriz havası dağılmıyor
Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan savaşın ardından Başbakan Nikol Paşinya’nın istifasını talep eden binlerce kişi protestolarına devam ediyor.
Ermenistan’da Azerbaycan ile Rusya arabuluculuğunda imzalanan anlaşmaya yönelik Paşinyan yönetimine karşı protestolar sürüyor. Erivan’da Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını talep eden binlerce kişi önceki gece ve dün meydanlara çıktı.
AFP’nin haberine göre yaklaşık 10 bin kişilik bir kalabalık, “Nikol hain”, “Nikol’süz Ermenistan” sloganları attı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paşinyan’ın barış anlaşmasını kabul etmesini “cesurca, gerekli ama acı verici” olarak nitelendirmişti.
LAVROV İLE BAYRAMOV GÖRÜŞTÜ
Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov’la telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Rus Dışişleri’nden yapılan açıklamada “Rus barış gücü birlikleri ile etkileşimi dahil olmak üzere Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım tarihli açıklamasının hükümlerinin uygulanmasında kaydedilen ilerlemenin, ikili işbirliğinin ve uluslararası gündemdeki bazı konuların ele alındığı” belirtildi.
Rusya arabuluculuğunda varılan anlaşma, Bakû-Erivan arasında ateşkes ve Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki işgalinin kısmi sona ermesini de kapsıyor.
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