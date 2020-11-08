Erkan Baş'tan Albayrak'a: Kurtulacağını sanmasın
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa ettiği iddiasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Berat Albayrak ile ilgili yaptığı, "Ekonomide hiçbir yetkinliği olmayan Berat Albayrak’ın bakanlıktan istifasını memnuniyetle karşıladık ama sessizce geri çekilişini kabullenmiyoruz. Albayrak yarattığı ekonomik enkazın, açlığa, yoksulluğa mahkum edip söndürdüğü ocakların hesabını verene kadar peşini bırakmayacağız." açıklamasını alıntılayan Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Telefonu olsa arardım. Çok doğru bir adım attığını, mümkünse giderken muhterem kayınpederini de yanına almasını söylerdim."
Telefonu olsa arardım.
Çok doğru bir adım attığını, mümkünse giderken muhterem kayınpederini de yanına almasını söylerdim. https://t.co/10bYbyRvJJ
— Erkan BAŞ (@erkbas) November 8, 2020
"Burada espiri yapıyoruz diye Saray’ın damadı eline yüzüne bulaştırdığı ekonomimizi yüz üstü bırakıp giderek kurtulacağını sanmasın.
Halkımıza yaşattığı yoksulluğun hesabını verene ve Türkçe dil kurallarını öğrenene kadar kendisine rahat vermeyeceğiz :)"
Burada espiri yapıyoruz diye Saray’ın damadı eline yüzüne bulaştırdığı ekonomimizi yüz üstü bırakıp giderek kurtulacağını sanmasın.— Erkan BAŞ (@erkbas) November 8, 2020
Halkımıza yaşattığı yoksulluğun hesabını verene ve Türkçe dil kurallarını öğrenene kadar kendisine rahat vermeyeceğiz :) pic.twitter.com/WP1Y6LKRKy
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