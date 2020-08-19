Ermeni mezarlığı tahrip edildi tartışması

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

Sosyal medyada bir yurttaşın Zir Vadisi’ndeki mezarların açık olduğunu belirtmesi üzerine söz konusu paylaşıma yorum yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdür Yardımcı Yahya Coşkun, paylaşıma yorum yazarak, “Müze müdürümüzü alana gönderdik. Yerinde inceleme yapıldı. Şu an için alanda kaçak kazı, çukur, açık bir mezar bulunmamaktadır. Jandarma ile de irtibata geçilmiştir” dedi. Coşkun’un açıklamasının ardından Sincan İlçe Eşbaşkanı Fatma Kılıçarslan, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Kılıçarslan, Coşkun’un açıklamasını yalanlayarak “İlçe yöneticilerimizle mezarlığı ziyaret ettik. Yıllardır devam eden tahribatlara yönelik hiçbir somut adımın atılmadığını, mezarların onarılacağına dair verilen sözlerin tutulmadığını yerinde gördük. Birçok mezar kazılmış ve mezarların içi boşaltılmış. Mezar taşları sökülmüş ve tahrip edilmiş. Mezarın etrafındaki çitler sökülmüş. Mezarların onarılması konusunda sözler veren yetkililer bir an önce sözlerini tutmalı. Sincan HDP ilçe yönetimi olarak sürecin takipçisi olacağız” diye konuştu.