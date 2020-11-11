Ermenistan, rayonları Azerbaycan’a iade ediyor; Rusya bölgeye yerleşiyor

11 Kasım 2020 Çarşamba, 06:00

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Karabağ’da kalıcı ateşkes uzlaşısıyla bölgeye Rus barış gücünün konuşlandırılması kararlaştırılırken, kurulacak ateşkesi izleme merkezinde Türk askerlerinin bulunacağı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı ile Rusya Savunma Bakanlığı, bu hafta içinde ateşkesi izleme merkezinin kurulmasına dair bir anlaşma imzalayacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın önceki gece imzaladığı ateşkes uzlaşısında Dağlık Karabağ’daki temas hattı ile Laçin koridoruna Rus barış gücü konuşlandırılması kararlaştırılmış, ayrıca uzlaşının 5. maddesinde ateşkesin kontrolü için bir ateşkes izleme merkezi kurulacağı yönünde bir hüküm yer almıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında barış gücünde Türk askerlerinin de yer alacağını söylemiş, Rusya’dan yapılan açıklamalarda ise barış gücünde sadece Rus askerlerin olacağı vurgusu yer almıştı.

Cumhuriyet’in Türk askeri yetkililerden edindiği bilgiye göre, Türk askeri, ateşkes uzlaşısının 5. maddesinde kurulması öngörülen ateşkesi izleme merkezinde bulunacak. Yetkililer, Milli Savunma Bakanlığı ve Rusya Savunma Bakanlığı’nın bu hafta içinde ateşkesi izleme merkezinin kurulmasına dair bir anlaşma imzalayacağını belirtirken bu merkezde bulunacak Türk askerinin sayısı ve görev kapsamı gibi ayrıntıların müzakere edileceğini bildirdi.

ÇAVUŞOĞLU-LAVROV GÖRÜŞTÜ

Kremlin Sözcüsü, ateşkes izleme merkezinin Karabağ dışında olacağını söylemişti. Türk askeri yetkililer, ateşkesi izleme merkezinin nerede kurulacağına Azerbaycan’ın karar vereceğini bildirdi.

Öte yandan Karabağ’da ateşkes uzlaşısının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, görüşmenin konusunun Karabağ olduğunu bildirirken başka bir ayrıntı paylaşmadı.