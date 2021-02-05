Ermenistan'daki deprem Türkiye ve Azerbaycan'da da hissedildi
Ermenistan'da 4,7 ve 3,7 büyüklüğünde depremler meyada geldi. 4,7 büyüklüğündeki deprem, Türkiye ve Azerbaycan'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ermenistan'ın Ararat kenti yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ararat kenti yakınlarında Türkiye saati ile 18.36'da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Türkiye ve Azerbaycan'da da hissedilen deprem 2,1 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Ermenistan’daki ikinci deprem ise Kotayk bölgesinde oldu. Saat 18.48’de meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 6.65 km olarak açıklandı.
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