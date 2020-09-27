Erol Bulut Samatta'yı niçin yedek bekletti?
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, hafta arası transfer edilen Tanzanyalı golcü Samatta'yı niçin ilk 11 oynatmadığını açıkladı.
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, hafta arası transfer edilen Tanzanyalı golcü Samatta'yı niçin ilk 11 oynatmadığını açıkladı. Erol Bulut, "Samatta 1.5 antrenman yaptı. Bugün, Samatta'dan ilerleyen dakikalardan faydalanacağız" dedi.
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