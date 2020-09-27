Erol Bulut Samatta'yı niçin yedek bekletti?

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, hafta arası transfer edilen Tanzanyalı golcü Samatta'yı niçin ilk 11 oynatmadığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2020 Pazar, 18:43
Erol Bulut Samatta'yı niçin yedek bekletti?
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Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, hafta arası transfer edilen Tanzanyalı golcü Samatta'yı niçin ilk 11 oynatmadığını açıkladı. Erol Bulut, "Samatta 1.5 antrenman yaptı. Bugün, Samatta'dan ilerleyen dakikalardan faydalanacağız" dedi.


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