Erol Bulut'tan kırmızı kart açıklaması

15 Ocak 2021 Cuma, 00:10

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut kupada tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Kontrollü bir maç olduğunu kaydeden Erol Bulut, "Sonra maç biraz daha açıldı, iki taraf da pozisyonlar buldu. Hücum anlamında iki takımın da girişimleri oldu, duran toptan golü bulduk, maçın sonuna kadar koruduk skoru. Bundan dolayı mutluyuz. Futbolcularımı tebrik ediyorum" dedi.

"ÖMER FARUK KONUSUNDA BİZ ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Ömer Faruk Beyaz ile ilgili gelen soruya yanıt veren Bulut, "Ömer Faruk ile ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Gereken bütün durumu sportif direktörümüz size izah etti. Benim burada bir şey söylemem doğru olmaz. Kendisiyle ilgili bir şey söyleyeyim, gerçekten yetenekli ve iyi bir futbolcu. Biz elimizden geleni yaptık, onu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Müsabakanın 90'ıncı dakikasında rakibine yaptığı sert müdahaleden dolayı direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Mert Hakan Yandaş ile ilgili Bulut, "Evet bir profesyonel futbolcu, hatta Fenerbahçe'nin futbolcusu biraz daha sakin kalmalıydı. Ancak Aytaç'ın pozisyonu da kırmızı kart. Hakemin VAR'a çağrılması gerekirdi. Mert Hakan'ın pozisyonu da kırmızı karttı ama 2 kırmızı kart olması gerekirdi. Mert Hakan bir reaksiyon gösterdi. Bunu yarın konuşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Diego Perotti'nin sakatlığıyla ilgili bir basın mensubunun sorduğu soru üzerine Bulut, şöyle konuştu: "Perotti çok önemli ve değerli bir futbolcu, Roma'da yaptıkları ortada. Bize katkı yapsın diye transfer edildi ama sakatlıklar onu bir türlü bırakmadı. Ameliyat olacak gibi gözüküyor, 8 aya kadar uzak kalabilir. Ayrılırsa oraya bir takviye kesinlikle yapacağız."

