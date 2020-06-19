Erol Bulut'un odasındaki Fatih Terim fotoğrafı!
Adı Fenerbahçe ile anılan çalışma odasında Alanyaspor’un Galatasaray’ı Ziraat Türkiye Kupası’nda elediği maçta atılan golün ardından yaşanan sevinç fotoğrafı asılıydı.
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finale çıktıkları maçın ardından bir paylaşım yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fraport TAV Antalyaspor’u konuk eden Aytemiz Alanyaspor 4-0’lık galibiyetle tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı ve Trabzonspor’un rakibi olldu.
Maç sonunda Instagram hesabından paylaşım yapan Erol Bulut, gönderisine “Tebrikler Takım” notunu düştü.
Erol Bulut’un yaptığı o paylaşımda yer alan bir ayrıntı ise gözlerden kaçmadı.
Genç çalıştırıcının çalışma odasında Alanyaspor’un Galatasaray’ı Ziraat Türkiye Kupası’nda elediği maçta atılan golün ardından yaşanan sevinç fotoğrafı asılıydı. Akdeniz ekibi 12 Şubat’ta oynanan maçta sarı kırmızılılara 3-1 mağlup olmuş ama skor avantajıyla tur atlamıştı.
Fatih Terim’e karşı yapılan o sevinç hareketi günlerce konuşulmuş ve gündem yaratmıştı. Erol Bulut’un o anın fotoğrafını çalışma odasına asması takipçilerinin ilgisini çekti.
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