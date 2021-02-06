Erol Bulut'un zor kararı iğneyle Gustavo mu, formda Sosa mı?

06 Şubat 2021 Cumartesi, 10:08

Fenerbahçe'de galatasaray maçı öncesi orta alan sorunu yaşanıyor.

Yunan yıldız Pelkas'ın oynayamayacağı kesinleşti.

Gustavo da Hatay maçında sakatlanmıştı. Teknik direktör Erol Bulut'un zor kararı ise iğneyle Gustavo mu, formda Sosa'yı mı oynatacağı konusu.

Gustavo'nun kendisini iyi hissetmesi halinde ağrı kesici ile oynayacağı risk alınmaması durumunda ise Sosa'nın ilk 11 başlayacağı tahmin ediliyor.