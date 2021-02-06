Erol Bulut'un zor kararı iğneyle Gustavo mu, formda Sosa mı?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi için kampa girdi, teknik direktör Erol Bulut ilk 11'i şekillendiriyor.

cumhuriyet.com.tr
06 Şubat 2021 Cumartesi, 10:08
Erol Bulut'un zor kararı iğneyle Gustavo mu, formda Sosa mı?
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Fenerbahçe'de galatasaray maçı öncesi orta alan sorunu yaşanıyor.

Yunan yıldız Pelkas'ın oynayamayacağı kesinleşti.

Gustavo da  Hatay maçında sakatlanmıştı. Teknik direktör Erol Bulut'un zor kararı ise iğneyle Gustavo mu, formda Sosa'yı mı oynatacağı konusu.

Gustavo'nun kendisini iyi hissetmesi halinde ağrı kesici ile oynayacağı risk alınmaması durumunda ise Sosa'nın ilk 11 başlayacağı tahmin ediliyor.


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