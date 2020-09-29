'Erşan Kuneri', 8 bölümlük mini dizi oluyor

29 Eylül 2020 Salı, 10:36

Cem Yılmaz, ilk kez G.O.R.A. filminde izleyici karşısına çıkan Erşan Kuneri karakterini merkezine alacak dizi ile ilgili şunları söyledi:

"Sonbahar gibi çekimlerine başlayacağız. Oyuncu kadrosu henüz belli değil. Dizi yerli bir dijital platformda yayımlanacak."

Daha önce katıldığı bir programda da Erşan Kuneri dizisi ile ilgili benzer açıklamalarda bulunan Cem Yılmaz, dizinin çekimlerinin 6 ay içinde başlayacağını belirtmişti. Yılmaz, Erşan Kuneri’nin seyircilerle buluşacağı tarih için ise 2022 yılını işaret etti.

Erşan Kuneri dizisi, sekiz bölümlük bir mini dizi olacak ve bir erotik film yapımcısı olan Erşan Kuneri’nin farklı film türlerini denemesi konu alacak.

Geçmiş yıllarda geçecek olan dizi, yalnızca sekiz bölüm uzunluğunda olmasına rağmen 1975’den 1978’e kadar olan üç yıllık bir dönemi içine alacak.



