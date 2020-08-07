Ertelenen CHP Kadın Kolları Kongresi

07 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da işaret ettiği belirtilen Nazlıaka’nın seçilmesi durumunda Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) bu alanla ilgili bir görevlendirme yapılmayacağı ifade ediliyor.

CHP’nin bu hafta sonu gerçekleştirilecek kadın kolları kurultayı için aday sayısı Aylin Nazlıaka’yla birlikte dörde yükseldi. Mevcut Başkan Fatma Köse’nin yanı sıra Sibel Parmaksız ve Ayten Gülsever de kadın kolları başkanlığı için adaylar arasında yer alıyordu.

Kurultay’da Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesini delerek doğrudan PM’ye giren Nazlıaka’nın adaylığının MYK’de olası dengeleri değiştirebileceği ifade ediliyor. Nazlıaka’nın seçilmesi durumunda hem PM üyeliği hem de Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevini birlikte yürütmesinin önünde herhangi bir engel olmadığı kaydediliyor.

Nazlıaka’nın seçilmesi durumunda MYK’de kadın politikaları alanıyla ilgili bir görevlendirmenin yapılmayacağı; kurulun yapısının da buna göre düzenlenebileceği ifade ediliyor. Nazlıaka’nın Kadın Kolları Başkanı sıfatıyla aynı zamanda kadın politikaları alanında da aktif olarak çalışacağı kaydediliyor.