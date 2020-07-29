Erzincan'dan ayrıldı, yeni rotası Galatasaray

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 13:19

TFF 2. Lig'e yükselen 24 Erzincaspor'un genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu kendisine ait twitter hesabından yaptığı paylaşımda Erzincanspor ile hedeflerine ulaştıklarını belirterek "Çok keyif alarak geçirdiğim bir sezonun ardından Erzincan hikayemin sonuna geldim. Her ne kadar ayrılık gibi gözükse de 24 Erzincanspor ve Erzincan halkıyla gönül bağım hep devam edecek. Bundan sonrası için 24 Erzincanspor'a gönülden başarılar diliyorum" sözleriyle Erzincan'a veda etti.

Kerem'in paylaşımı şöyle:



Genç futbolcu bu sezon forma giydiği 34 maçta 20 gol 1 asistlik performansla takımının bir üst lige çıkmasında önemli rol oynadı.

(Fotoğraf, Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medya hesabından alınmıştır.)