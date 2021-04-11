Erzurum Teknik Direktörü Yılmaz Vural'dan ilginç Beşiktaş yorumu
Beşiktaş maçı öncesi Vural, "Galatasaray puan kaybetti, Fenerbahçe'den de puan olarak öndeler. Beşiktaş bizi yenmese de olur” dedi.
rzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural’dan Beşiktaş maçı öncesi esprili mesajlar geldi. Süper Lig’in 34. haftasında oynanacak karşılaşma öncesi beIN Sports’a konuşan deneyimli çalıştırıcı, “Galatasaray puan kaybetti, Fenerbahçe'den de puan olarak öndeler. Beşiktaş bizi yenmese de olur” dedi.
'SERGEN YALÇIN CANIM BENİM'
Vural şöyle devam etti: “Sergen Yalçın’a rakip olunur mu? Sergen benim canım, çok seviyorum ve başarısıyla gurur duyuyorum. Yardımcısı Murat da benim talebem. Çok iyi götürüyorlar. Türkiye'de bu kadar takım gibi oynayan çok takım yok.”
Beşiktaş'ın hedefinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Vural, “Ancak biz de TFF 1. Lig'e dönmek istemiyoruz. İnanın 1. Lig'den çıkmak, Süper Lig'de kalmaktan daha zor. Oraları Erzurumspor iyi biliyor. Bu yüzden 8 maçta en iyisini yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Deneyimli teknik adam hedeflerini ise, “Ligi en az 45 puanla tamamlamamız gerekiyor. Kazanma düşüncesinin ön planda olduğu bir oyunla sahaya çıkmamız gerekiyor, bu puanları ancak böyle toplarız” sözleriyle anlattı.
VURAL'DAN İMALI SON HAFTA YORUMU
Erzurumspor’un Süper Lig’in son haftasını bay geçeceğini de hatırlatan Yılmaz Vural, "Bizim son hafta maçımız yok, ona göre puanlar almalıyız. Yoksa son hafta kümede kalabilmek için iki takımın berabere kalması gerekirse kalır. Bir şey yapamazsınız, bir şey de diyemezsiniz” şeklinde konuşarak endişesini dile getirdi.
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