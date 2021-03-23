Erzurumspor'da İsmail Kartal dönemi! Resmen açıkladılar...
Mesut Bakkal ile yollarını ayıran Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, takımın başına İsmail Kartal'ın getirildiğini açıkladı.
Mesut Bakkal ile yollarını ayıran BB Erzurumspor, en son Konyaspor'u çalıştıran Teknik Direktör İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı.
Teknik Direktör İsmail Kartal’la prensipte anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun.. pic.twitter.com/p5LnFTrd0W— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) March 23, 2021
Erzurumspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktör İsmail Kartal'la prensipte anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.
İsmail Kartal, 8 Şubat'ta Konyaspor'daki görevinden ayrılmıştı.
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