Erzurumspor'da İsmail Kartal dönemi! Resmen açıkladılar...

23 Mart 2021 Salı, 17:01

Mesut Bakkal ile yollarını ayıran BB Erzurumspor, en son Konyaspor'u çalıştıran Teknik Direktör İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı.

Teknik Direktör İsmail Kartal’la prensipte anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun.. pic.twitter.com/p5LnFTrd0W — BB Erzurumspor (@Erzurumspor) March 23, 2021

Erzurumspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktör İsmail Kartal'la prensipte anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

İsmail Kartal, 8 Şubat'ta Konyaspor'daki görevinden ayrılmıştı.



