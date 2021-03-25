“Eşcinsel” dedi öldüresiye dövdü

"Fırat Delikanlı" olarak bilinen Fırat Kaya’nın, işitme engelli E.E.'ye uyguladığı şiddet sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

cumhuriyet.com.tr
25 Mart 2021 Perşembe, 10:54
“Eşcinsel” dedi öldüresiye dövdü
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"Fırat Delikanlı" olarak bilinen Fırat Kaya’nın, işitme engelli E.E.'ye uyguladığı şiddet sosyal medyayı ayağa kaldırdı. 

Aydın'da, Fırat Kaya adlı erkek, “Eşcinsel” olduğu gerekçesiyle işitme engelli E.E.'ye şiddet uyguladı. Şiddet anları ise sosyal medya hesabından paylaşıldı. 

Öte yandan Fırat Kaya'nın şiddet uyguladığı bir kadının da hastanede tedavi altında olduğu ifade edildi. 

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla çok sayıda tepki gösterildi. Kullanıcılar, Fırat Kaya'nın tutuklanması için yüzlerce paylaşımda bulundu. #FıratDelikanlıTutuklansın etiketi kısa sürede TT oldu.


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