“Eşcinsel” dedi öldüresiye dövdü

25 Mart 2021 Perşembe, 10:54

"Fırat Delikanlı" olarak bilinen Fırat Kaya’nın, işitme engelli E.E.'ye uyguladığı şiddet sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Aydın'da, Fırat Kaya adlı erkek, “Eşcinsel” olduğu gerekçesiyle işitme engelli E.E.'ye şiddet uyguladı. Şiddet anları ise sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Öte yandan Fırat Kaya'nın şiddet uyguladığı bir kadının da hastanede tedavi altında olduğu ifade edildi.

Tarafsız, doğru ve ilkeli gazeteciliğin adresi Cumhuriyet artık Telegram'da.

Gündem yoğunluğundan gözünüzden kaçan haberleri görmek, son dakika gelişmelerini takip etmek ve Telegram'a özel içerikleri kaçırmamanız için kanalımıza abone olun. https://t.co/xqK2PpSgV0 pic.twitter.com/WtL8OuEV1K — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) January 19, 2021

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla çok sayıda tepki gösterildi. Kullanıcılar, Fırat Kaya'nın tutuklanması için yüzlerce paylaşımda bulundu. #FıratDelikanlıTutuklansın etiketi kısa sürede TT oldu.