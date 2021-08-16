Eski Ayasofya Camii Baş İmamı Boynukalın'dan Taliban'a övgü

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 20:39

Afganistan'da yaşanan son gelişmeler dünya tarafından yakından takip ediliyor.

Eski Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesini övdü. Söz konusu ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Taliban'ın işgale karşı duran bir milli mücadele hareketi olduğunu söyleyen Boynukalın, açıklamasının devamında Taliban için, "Allah yardımcıları olsun, hak ve adaletle hükmetmelerini sağlasın" ifadelerini kullandı.

Boynukalın'ın ifadeleri şu şekilde:

Şeriat/İslam hukuku Yüce Allah'ın ve onun Peygamberinin (s.a.s.) bizim izlememiz için çizdiği, dünyada ve ahirette iyilik, güzellik ve mutluluk getiren ilahi hükümlerin ve sistemin adıdır. Faydası biz insanlar içindir.

Şeriata uyarak tarihte Selçuklu ve Osmanlı gibi büyük devlet ve medeniyetler kurduk. Şeriat Yüce Allah'a ibadet, güzel ahlak, adalet, hak ve hukuka riayettir; dini, canı, aklı, nesli, malı, ırzı korumaktır. "Ey insanlar! Allah’a muhtaç olan sizlersiniz. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değildir ve övgüye lâyık olan O’dur"(FâtırSuresi15)

Afganistan milli mücadele zamanı ve her zaman bize dost ve kardeş olmuş bir ülkedir. Afgan halkının büyük çoğunluğuna göre Taliban işgale karşı duran bir milli mücadele hareketidir.

Ülkenin tamamını neredeyse savaşsız teslim almışlardır. Bize düşen kardeş ve Müslüman Afgan halkının yanında olmaktır. Allah yardımcıları olsun, hak ve adaletle hükmetmelerini sağlasın, ne bizi ne onları bir daha işgale uğratmasın.